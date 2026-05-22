Англія

Легендарний іспанський наставник ухвалив рішення залишити посаду головного тренера "містян" після завершення сезону.

Манчестер Сіті офіційно оголосив про відхід головного тренера Пепа Гвардіоли. Інформація про те, що іспанський фахівець вирішив подати у відставку після закінчення чемпіонату Англії, з'явилася на початку тижня. Очікується, що новим керманичем манчестерського гранда стане Енцо Мареска.

Гвардіола очолював Манчестер Сіті з 2016 року. За цей час під його керівництвом команда здобула 20 трофеїв. "Містяни" шість разів тріумфували в Прем'єр-лізі, виграли по три Кубки та Суперкубки Англії, а також п'ять разів ставали володарями Кубка англійської ліги.

На міжнародній арені Манчестер Сіті разом із Пепом вигравав Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

Раніше повідомлялося, що Карріка призначили постійним головним тренером Манчестер Юнайтед.