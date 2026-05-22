Англія

Керівництво манкуніанців гідно оцінило результати роботи англійського фахівця та підписало з ним нову довгострокову угоду.

Манчестер Юнайтед офіційно оголосив, що Майкл Каррік продовжить роботу на посаді головного тренера команди. Новий контракт із фахівцем розрахований до літа 2028 року.

44-річний англієць очолив манкуніанців у січні після відставки Рубена Аморіма. Під його керівництвом "червоні дияволи" зуміли кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.

Каррік продемонстрував вражаючі результати на чолі команди, здобувши 11 перемог у 16 матчах. За цей період Манчестер Юнайтед набрав найбільшу кількість очок серед усіх клубів Прем'єр-ліги.

