Нападник Аль-Хіляля Дарвін Нуньєс може повернутися в Англійську прем'єр-лігу. У послугах гравця зацікавлений Ньюкасл.

Підписати Нуньєса прагне головний тренер "сорок" Едді Гау, який наразі намагається вирішити проблему з позицією форварда після відходу Александера Ісака. Очікується, що Нуньєс розірве контракт з Аль-Хілялем і повернеться до Англії. Наразі сторони ведуть переговори щодо трансферу.

У нинішньому сезоні 26-річний уругваєць узяв участь лише у 24 матчах в усіх турнирах, забив дев'ять м'ячів і записав на свій рахунок п'ять асистів. Варто зазначити, що Нуньєс не виходив на поле з лютого, оскільки Аль-Хіляль виключив його із заявки через ліміт на легіонерів.

Нагадаємо, що в заключному турі чемпіонату Англії, який відбудеться 24 травня, Ньюкасл завітає в гості до Фулгема.