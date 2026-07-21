Бетіс готовий відпустити вінгера лише після виплати повної суми відступних.
Еззалзулі, gettyimages
21 липня 2026, 10:08
Астон Вілла
та Ньюкасл
проявляють інтерес до вінгера Реал Бетіса Еза Абде Еззалзулі
. Про це повідомляє Diario de Sevilla
.
За інформацією джерела, клуб не має наміру вести переговори щодо зниження вартості футболіста та готовий відпустити 24-річного марокканця лише після виплати клаусули в розмірі 60 мільйонів євро
.
Повідомляється, що Астон Вілла
може активізувати роботу над трансфером Еззальзулі після продажу Моргана Роджерса
до Челсі. Також зазначається, що сам вінгер уже вивчає англійську мову, що може свідчити про його готовність до можливого переїзду в АПЛ.
Наразі жоден із зацікавлених клубів не зробив офіційної пропозиції, однак боротьба за підписання марокканця може розгорітися найближчим часом. За минулий сезон гравець провів 43 поєдинки. Забив 15 голів та віддав 13 гольових передач в усіх турнірах.