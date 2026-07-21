Фінал ЧС-2026 став останнім матчем легендарного форварда за національну команду.
Мессі, gettyimages
21 липня 2026, 09:30
Ліонель Мессі
повідомив партнерам по збірній Аргентини, що завершує міжнародну кар’єру
. Про це інформує аргентинський журналіст Ернан Кастільйо
.
За інформацією джерела, 39-річний капітан оголосив своє рішення команді після фіналу чемпіонату світу 2026 року
, давши зрозуміти, що більше не виступатиме за національну збірну.
Таким чином, фінальний матч мундіалю став останньою грою Мессі у футболці Аргентини, за яку він виступав понад два десятиліття та здобував трофеї, зокрема Кубок Америки й чемпіонат світу.
Офіційної заяви від Федерації футболу Аргентини або самого Мессі наразі не було. На цей момент легенда світового футболу провів 16 матчів за Інтер Маямі в усіх турнірах цього сезону, забивши 13 голів і віддавши 7 гольових передач. На ЧС футболіст забив
8 голів за 8 матчів та зробив 4 гольові передачі.