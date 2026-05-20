Англія

Челсі втримав перемогу над Тоттенгемом та зберіг шанси на єврокубки

Тим часом команда Роберто Де Дзербі власну долю в боротьбі за виживання буде змушена вирішувати в заключному турі.

Челсі — Тоттенгем 2:1

Голи: Фернандес, 18, Сантос, 67 — Рішарлісон, 74 Челсі: Санчес — Фофана (М. Сарр, 81), Ачімпонг (Чалоба, 75), Гато, Кукурелья — Сантос, Кайседо — Палмер (Ессугу, 89), Е. Фернандес, Нету (Меука, 89) — Делап (Гарначо, 89). Тоттенгем: Кінські-молодший — Порро, Дансо, ван де Вен, Удогі (Спенс, 69) — Палінья (П. Сарр, 69), Бентанкур — Коло Муані (Меддісон, 69), Галлагер, Тель — Рішарлісон.



Попередження: Гато, Делап, Кукурелья, Ессугу — Порро, ван де Вен, Удогі, Рішарлісон