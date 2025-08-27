Англія

Мідлсбро на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з захисником Ньюкасла Меттом Таргеттом.

Орендна угода з 29-річним англійцем розрахована до кінця нинішнього сезону. При цьому його контракт із "сороками" розрахований до літа 2026 року.

Таргетт виступав за Ньюкасл з січня 2022 року. Минулого сезону він провів лише п'ять матчів, у яких віддав дві гольові передачі.

Після трьох турів Мідлсбро набрав дев'ять очок і посідає друге місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу.