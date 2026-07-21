Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

25-річний вінгер склав компанію Ліонелю Мессі та Анхелю Ді Марії, перевершивши їхнє досягнення унікальною серією перемог на трьох найпрестижніших турнірах поспіль.

Перемога збірної Іспанії над Аргентиною з рахунком 1:0 у фіналі чемпіонату світу на стадіоні Метлайф стала не лише символічною передачею футбольної естафети від Ліонеля Мессі до Ламіна Ямаля, а й моментом народження нового історичного рекорду.

Його автором став вінгер мадридського Атлетіко та національної команди Алекс Баена.У віці всього 25 років Баена фактично пройшов міжнародний футбол, додавши титул чемпіона світу до своїх перемог на Євро-2024 та Олімпійських іграх у Парижі.

Національна кар'єра гравця розвивалася стрімко. Головний тренер Луїс Де Ла Фуенте довірився Баені ще на Євро-2024, де гравець виходив на заміни в переможних матчах групового етапу проти Італії та Албанії. Вже того ж літа він став лідером збірної на Олімпійських іграх у Парижі, забивши два важливі голи на шляху до фінальної перемоги над господарями турніру французами (5:3).

На переможному чемпіонаті світу Баена став ключовим елементом команди: Він залишився на лаві запасних лише у стартовому матчі турніру проти Кабо-Верде (0:0). Починаючи з другого туру, гравець незмінно виходив у стартовому складі, включаючи фінальний поєдинок. Баена відзначився єдиним і переможним голом у надважливому матчі проти Уругваю (1:0). В 1/16 фіналу проти Австрії на його рахунку результативна передача.

До недільного вечора лише два футболісти в історії вигравали свій континентальний турнір, золото Олімпійських ігор та Чемпіонат світу. Це аргентинські легенди — Ліонель Мессі та Анхель Ді Марія. Вони здобули олімпійське золото у Пекіні-2008, потім Кубок Америки у 2021 році і, зрештою, підняли над головою Кубок світу в Катарі.

Досягнення Баени виділяється навіть на тлі цих зірок:

1. Він став першим європейським футболістом, який виграв усі три найпрестижніші міжнародні трофеї.

2. Він став першим гравцем в історії футболу, який здобув їх усі поспіль, починаючи з літа 2024 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 2 мільйони вболівальників зустріли збірну Іспанії з кубком світу.