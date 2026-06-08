Марокканець отримав травму у матчі проти Норвегії.
Абде Еззалзулі, Getty Images
08 червня 2026, 21:43
Вінгер Бетіса та збірної Марокко Абде Еззалзулі може пропустити майбутній ЧС-2026. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, 24-річний марокканець отримав травму у минулому товариському матчі проти Норвегії (1:1).
Після медичного обстеження у футболіста виявили розтягнення латеральної зв'язки правого коліна. На відновлення йому знадобиться близько трьох-чотирьох тижнів.
У складі збірної Абде провів 37 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав п'ять результативних передач.
Нагадаємо, перший матч на ЧС-2026 Марокко проведе проти Бразилії – гра пройде 14 червня. Потім марокканці зіграють проти Шотландії та Гаїті.
Раніше повідомлялося, що захисник збірної Канади пропустить Чемпіонат світу-2026 через наслідки травми.