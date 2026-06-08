Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Марокканець отримав травму у матчі проти Норвегії.

Вінгер Бетіса та збірної Марокко Абде Еззалзулі може пропустити майбутній ЧС-2026. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 24-річний марокканець отримав травму у минулому товариському матчі проти Норвегії (1:1).

Після медичного обстеження у футболіста виявили розтягнення латеральної зв'язки правого коліна. На відновлення йому знадобиться близько трьох-чотирьох тижнів.

У складі збірної Абде провів 37 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, перший матч на ЧС-2026 Марокко проведе проти Бразилії – гра пройде 14 червня. Потім марокканці зіграють проти Шотландії та Гаїті.

Раніше повідомлялося, що захисник збірної Канади пропустить Чемпіонат світу-2026 через наслідки травми.