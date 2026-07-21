Галатасарай найближчим часом планує розпочати прямі переговори з Манчестер Юнайтед щодо можливого трансферу Бруну Фернандеша. Про це повідомляють Sözcü та Sabah.

За інформацією джерел, чемпіон Туреччини також має намір провести зустріч із представниками португальського півзахисника, щоб обговорити умови потенційного переходу. Повідомляється, що Галатасарай сподівається домовитися з англійським клубом про суму трансферу, яка влаштує Манчестер Юнайтед.

Наразі жодних домовленостей між сторонами немає, однак турецький клуб активно працює над можливістю здійснення одного з найгучніших трансферів цього літа. За минулий сезон Бруну забив 9 голів та віддав 22 гольові передачі за 37 поєдинків. Також Бруну Фернандеш встановив рекорд за кількістю асистів за один сезон в АПЛ.