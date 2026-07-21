Турецький клуб готуватиме зустрічі з Манчестер Юнайтед та представниками португальця.
Бруну Фернандеш, gettyimages
21 липня 2026, 15:20
Галатасарай
найближчим часом планує розпочати прямі переговори з Манчестер Юнайтед
щодо можливого трансферу Бруну Фернандеша
. Про це повідомляють Sözcü
та Sabah
.
За інформацією джерел, чемпіон Туреччини також має намір провести зустріч із представниками португальського півзахисника, щоб обговорити умови потенційного переходу. Повідомляється, що Галатасарай сподівається домовитися з англійським клубом про суму трансферу, яка влаштує Манчестер Юнайтед.
Наразі жодних домовленостей між сторонами немає, однак турецький клуб активно працює над можливістю здійснення одного з найгучніших трансферів цього літа. За минулий сезон Бруну забив 9 голів та віддав 22 гольові передачі за 37 поєдинків. Також Бруну Фернандеш встановив рекорд
за кількістю асистів за один сезон в АПЛ.