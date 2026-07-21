Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник збірної Аргентини уникнув дисциплінарного покарання після скандальної масової сутички з гравцями збірної Іспанії.

Міжнародна федерація футболу прийняла несподіване рішення щодо інцидентів, які затьмарили фінал Чемпіонату світу між збірними Аргентини та Іспанії (0:1). Організація скасувала вилучення аргентинського півзахисника Леандро Паредеса.

Жодних додаткових дисциплінарних заходів до футболіста застосовано не буде. Цю інформацію у соціальній мережі X (колишній Twitter) оприлюднив авторитетний журналіст BBC Sport Дейл Джонсон.

Нагадаємо, що справжній хаос розпочався на полі стадіону одразу після фінального свистка, який зафіксував перемогу іспанців. Захисник збірної Аргентини Науель Моліна вдарив рукою в груди капітана суперників Родрі, який пробігав повз нього. Між гравцями миттєво спалахнула перепалка, яка швидко переросла у масову штовханину.

До неї активно долучився і Леандро Паредес. Спочатку аргентинський півзахисник агресивно схопив за шию іспанського оборонця Еріка Гарсію, а після цього пішов в атаку на молодого Гаві, який намагався заступитися за свого товариша по команді.

Червону вписали у протокол матчу, але згодом її прибрали. Нагадаємо, що у цій грі був вилучений Енцо Фернандес. Гравець Челсі отримав другу жовту за грубий фол проти Кубарсі