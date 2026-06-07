Англія

Ірландець провів 389 матчів у складі "вовків".

Вулвергемптон на своєму офіційному сайті оголосив про відхід Метта Доерті.

У 34-річного ірландця закінчується контракт 30 червня і його не буде продовжено.

Доерті виступав за "вовків" з 2010 року — на його рахунку 389 матчів, що є 16 показником в історії клубу.

Минулого сезону Доерті провів 15 матчів без результативних дій.

За підсумками сезону Вулвергемптон фінішував на останньому, 20 місці в турнірній таблиці АПЛ, вилетівши до Чемпіоншипу.

Раніше повідомлялося, що Тріпп'єр стане гравцем Вулвергемптона.