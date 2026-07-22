Ліга Європи

Захисник Динамо розповів про готовність команди до протистояння з грецьким клубом у кваліфікації Ліги Європи.

Захисник Динамо Крістіан Біловар поділився очікуваннями від першого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти ПАОКа.

Український футболіст зазначив, що повністю відновився після ушкодження, отриманого у матчі-відповіді проти Університаті, та готовий допомогти команді.

"Як бачите, я тут, готуюся до гри. Тренувався впродовж усього тижня, тому, на щастя, все добре", — цитує слова Крістіана Біловара пресслужба Динамо.

Коментуючи питання фізичної готовності команди після 120-хвилинного матчу з Університаті, захисник зазначив, що Динамо ще набирає оптимальні кондиції.

"Ми зіграли 120 хвилин — це завжди непросто незалежно від рівня підготовки. До того ж, це була лише наша друга офіційна гра в сезоні. Команда ще не на піку фізичної підготовки, але все попереду. Фізичні кондиції набираються через поєдинки. Команда виглядатиме краще з кожним наступним матчем", — сказав Біловар.

Футболіст також висловився щодо атмосфери на матчах та підтримки вболівальників.

"В Україні триває війна, й ми не надто звертаємо увагу на цей аспект. Для нас уже свято виходити грати для такої кількості фанатів. Звісно, всім нам хотілося б бачити на трибунах якомога більше наших уболівальників", — зазначив захисник Динамо.

Говорячи про ПАОК, Біловар не став розкривати деталі підготовки команди до суперника, однак наголосив, що грецький клуб буде серйозним випробуванням.

"Ми розібрали сильні та слабкі сторони суперника разом із тренерським штабом, тому нехай це залишиться всередині команди. Можу сказати, що ПАОК складніший опонент. Сподіваюся, наші вболівальники побачать, що ми підготувалися успішно", — розповів Крістіан Біловар.

Також захисник прокоментував можливу допомогу від Томаша Кендзьори, який раніше виступав за ПАОК.

"Ця інформація стосується нашої стратегії на гру, тому наразі залишимо це в таємниці", — сказав Біловар.

Перший матч Динамо Київ — ПАОК відбудеться 23 липня о 20:00 за київським часом.