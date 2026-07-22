Ліга Європи

Наставник Динамо розповів про підготовку до єврокубкового матчу, кадрову ситуацію та аналіз суперника.

Головний тренер Динамо Ігор Костюк під час передматчевої пресконференції поділився очікуваннями від першого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти ПАОКа.

За словами наставника киян, команда вивчає суперника, однак через зміну головного тренера у грецького клубу наразі немає достатньо інформації щодо його нового стилю гри.

"Авжеж, ми вивчали ПАОК. З приходом нового головного тренера в наявності не надто багато інформації, адже в команди змінилася стратегія. Ми розібрали заяви головного тренера, проаналізували товариські матчі, адже можна відслідкувати новий малюнок гри.

Наразі немає остаточного розуміння, як гратиме ПАОК, але ми готуємося до різних тактичних схем із різними варіантами застосування гравців, розбираємо кожного футболіста індивідуально", — цитує слова Ігоря Костюка пресслужба Динамо.

Костюк також розповів про кадрову ситуацію перед матчем із ПАОКом.

"Михайленко та Тимчик тренуються за індивідуальною програмою. Лонвейк перебуває в загальній групі та готується до гри", — заявив тренер киян.

Коментуючи склад грецької команди, головний тренер Динамо не став виділяти окремих футболістів.

"Уся команда гідна уваги, не виділятиму когось персонально. В ПАОКу грають індивідуально сильні футболісти. Ми аналізуємо це та робимо все, щоб нейтралізувати їхні сильні сторони та завадити зіграти у свій футбол", — сказав Ігор Костюк.

Також наставник киян висловився щодо ситуації з Костянтином Вівчаренком, який отримав травму.

"Усе добре, конкуренція є. Стосовно Костянтина, він пройде глибший огляд. Лише тоді зможемо казати про складність травми та зрозуміти, скільки часу він пропустить", — зазначив тренер Динамо.

Наприкінці пресконференції Ігор Костюк прокоментував тактичний підхід до двоматчевого протистояння, враховуючи що обидві гри через війну в Україні "біло-сині" будуть фактично гостьовими.

"Процитую Валерія Васильовича Лобановського: "Будь-яка тактика має право на життя, якщо вона дає результат"", — підсумував Костюк.

Перший матч Динамо Київ — ПАОК відбудеться 23 липня о 20:00 за київським часом.