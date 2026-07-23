Борнмут не планує продавати одного зі своїх лідерів.
Скотт, gettyimages
23 липня 2026, 12:50
Алекс Скотт
хоче стати гравцем Челсі,
однак Борнмут
наполягає, що 22-річний півзахисник не продається
. Про це повідомляє Evening Standard
.
За інформацією джерела, лондонський клуб уже отримав відмову на пропозицію в розмірі 64 мільйонів фунтів стерлінгів
за англійського хавбека.Повідомляється, що інтерес до Скотта також проявляють Арсенал
та Манчестер Сіті,
однак жоден із цих клубів поки що не зробив офіційної пропозиції.
Наразі Борнмут не має наміру розлучатися зі своїм півзахисником, попри зростаючий інтерес з боку топклубів Англії. У сезоні-2025/26 Алекс провів 39 матчів у всіх турнірах, забив чотири м'ячі та віддав одну результативну передачу, остаточно закріпившись у статусі одного з лідерів команди.