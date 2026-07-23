Англія

Сороки домовилися з Монако про трансфер.

Аладжі Бамба стане новим гравцем Ньюкасла. Про це повідомив Фабріціо Романо.



За інформацією джерела, Ньюкасл досяг повної домовленості з Монако щодо трансферу футболіста. Загальна сума угоди складе 41 мільйон євро. Повідомляється, що Бамба вже прибув до Англії для проходження медичного огляду, який клуб уже санкціонував. Монако також дав остаточне схвалення на завершення трансферу.



Особисті умови контракту між 23-річним футболістом і Ньюкаслом вже повністю узгоджені. Найближчим часом про перехід буде оголошено офіційно. В минулому сезоні футболіст зіграв в 28 матчах та віддав 3 результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що Ліверпуль звернувся до Монако щодо можливого трансферу вінгера Магнеса Акліуша.