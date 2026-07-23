Саудівський клуб уже розпочав контакти з представниками французького вінгера.
Дембеле, gettyimages
23 липня 2026, 11:25
Аль-Хіляль
зацікавився вінгером ПСЖ Усманом Дембеле
. Про це повідомляє Саша Тавольєрі
.
За інформацією джерела, саудівський клуб уже зв’язався з представниками
французького футболіста та вивчає умови можливого трансферу. Повідомляється, що після успішного завершення переходу Крісенсіо Саммервілла
з Вест Гема
керівництво Аль-Хіляля продовжує працювати над підсиленням атакувальної лінії.
Наразі переговори перебувають на початковому етапі, а остаточне рішення щодо можливого трансферу Дембеле ще не ухвалене. У минулому сезоні француз провів 37 матчів у всіх турнірах, забив 19 голів і віддав 10 результативних передач. Також Дембеле є чинним володарем Золотого м'яча.