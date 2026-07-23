Італія

Міланський клуб розглядає можливість продажу 27-річного португальського нападника за 50 мільйонів євро або його оренду з обов'язковим викупом.

Нападник "россонері" Рафаел Леау може змінити клубну прописку у поточне літнє трансферне вікно.

Керівництво Мілана готове розглянути різні сценарії відходу португальця. Італійський гранд згоден відпустити 27-річного футболіста в оренду з обов'язковим правом викупу або ж оформити повноцінний трансфер за 50 мільйонів євро.

Нагадаємо, Леау виступає за Мілан з літа 2019 року, коли перейшов із французького Лілля за 49 мільйонів євро. Його чинна угода з "россонері" розрахована до червня 2028 року.

У сезоні-2025/26 португальський вінгер провів 31 матч у складі італійського клубу в усіх турнірах, відзначившись 10 забитими м'ячами та трьома гольовими передачами. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість гравця у 65 мільйонів євро.