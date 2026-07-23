Туреччина

Турецький клуб веде переговори з Ньюкаслом щодо переходу англійського півзахисника.

Бешикташ намагається підписати півзахисника Ньюкасла Джо Віллока вже цього літа. Про це повідомляє The Telegraph.



За інформацією джерела, клуби вже обговорюють можливу суму трансферу. Ситуацію спрощує той факт, що контракт 26-річного англійця спливає наступного літа. Повідомляється, що Ньюкасл не планує пропонувати Віллоку нову угоду, тому його відхід під час поточного трансферного вікна стає дедалі ймовірнішим.

Наразі переговори між сторонами тривають, а Бешикташ сподівається найближчим часом досягти остаточної домовленості. Футболіст в минулому сезоні зіграв 39 матчів, відзначився 1 голом та 3 результативними діями. Нагудуємо, що Арсенал розпочав переговори щодо Гімараєша.