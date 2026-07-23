Англія

Капітан червоних дияволів близький до продовження співпраці з клубом.

За минулий сезон Бруну забив 9 голів та віддав 22 гольові передачі за 37 поєдинків. Також Бруну Фернандеш

за кількістю асистів за один сезон в АПЛ.