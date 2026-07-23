Бруну Фернандеш ухвалив рішення пов’язати своє майбутнє з Манчестер Юнайтед, попри численні чутки щодо можливого відходу. Про це повідомляє Daily Express.

За інформацією джерела, сторони продовжують переговори щодо нового покращеного контракту, однак остаточної домовленості поки що не досягли.

Повідомляється, що 31-річний капітан має намір офіційно підтвердити своє рішення залишитися на Олд Траффорд до кінця цього місяцяЗа минулий сезон Бруну забив 9 голів та віддав 22 гольові передачі за 37 поєдинків. Також Бруну Фернандеш встановив рекорд за кількістю асистів за один сезон в АПЛ.