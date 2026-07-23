Капітан червоних дияволів близький до продовження співпраці з клубом.
Бруну Фернандеш, gettyimages
23 липня 2026, 12:31
Бруну Фернандеш
ухвалив рішення пов’язати своє майбутнє з Манчестер Юнайтед, попри численні чутки щодо можливого відходу.
Про це повідомляє Daily Express
.
За інформацією джерела, сторони продовжують переговори щодо нового покращеного контракту
, однак остаточної домовленості поки що не досягли.
Повідомляється, що 31-річний капітан
має намір офіційно підтвердити своє рішення залишитися на Олд Траффорд до кінця цього місяця
. За минулий сезон Бруну забив 9 голів та віддав 22 гольові передачі за 37 поєдинків. Також Бруну Фернандеш встановив рекорд за кількістю асистів за один сезон в АПЛ.