Англія

Гравець провів чотири матчі в дебютній кампанії у футболці "червоних".

Воротар Фредді Вудман оновив свою угоду з Ліверпулем, передає офіційний сайт клубу.

За даними журналіста Бена Джейкобса, новий контракт із 29-річним англійцем розраховано до кінця червня 2029 року. Склад "червоних" гравець поповнив під час літнього трансферного вікна-2025, на правах вільного агента залишивши Престон Норт Енд.

У чотирьох матчах за Ліверпуль у сезоні-2025/26 Вудман пропустив сім голів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "червоні" зацікавилися Іллею Забарним.