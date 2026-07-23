Англія

Мерсисайдці випереджають Арсенал та Баварію у боротьбі за вінгера ПСЖ

Ліверпуль упевнений, що зможе випередити Арсенал у боротьбі за вінгера ПСЖ Бредлі Барколя. Про це повідомляє The Sun.



За інформацією джерела, 23-річного француза оцінюють приблизно у 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Інтерес до футболіста також проявляє Баварія.



Повідомляється, що після відходу Мохамеда Салаха керівництво Ліверпуля прагне підписати зіркового атакувального гравця, а Барколя є одним із головних кандидатів на цю роль. Наразі переговори тривають, однак у Ліверпулі впевнені, що саме їм вдасться виграти боротьбу за підписання французького вінгера.

У сезоні-2025/26 француз відзначився 13 голами та сімома результативними передачами у всіх турнірах.