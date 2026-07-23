Англія

Італійський голкіпер близький до відходу з лондонського клубу.

оротар в літнє трансферне вікно міг перебратися до італійської Серії А.

Голкіперне вирушив із командою на передсезонне турне, оскількиЗа інформацією джерела, відсутністьв заявці пов’язана саме з його майбутнім трансфером, а не з травмою чи рішенням тренерського штабу.Наразі сторони працюють над завершенням його відходу, а офіційне оголошення може відбутися найближчим часом. В минулому сезоні гравець зіграв 43 поєдинки у стані шпор. До цього була інформація, що в