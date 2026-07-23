Італійський голкіпер близький до відходу з лондонського клубу.
Вікаріо, gettyimages
23 липня 2026, 13:40
Голкіпер Тоттенгема Гульєльмо Вікаріо
не вирушив із командою на передсезонне турне, оскільки очікується, що він залишить клуб уже цього літа
.
За інформацією джерела, відсутність 28-річного італійця
в заявці пов’язана саме з його майбутнім трансфером, а не з травмою чи рішенням тренерського штабу.
Наразі сторони працюють над завершенням його відходу, а офіційне оголошення може відбутися найближчим часом. В минулому сезоні гравець зіграв 43 поєдинки у стані шпор. До цього була інформація, що воротар в літнє трансферне вікно міг перебратися до італійської Серії А.