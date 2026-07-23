Англія

Австрійський півзахисник приєднався до англійського клубу на правах вільного агента.

Ноттінгем Форест офіційно оголосив про підписання Ксавера Шлагера.

27-річний австрійський півзахисник перейшов до англійського клубу на правах вільного агента після завершення контракту з РБ Лейпциг.



Шлагер виступав за німецький клуб із 2022 року на його рахунку 108 матчів, п'ять голів та десять асистів, а до цього захищав кольори Вольфсбурга та Ред Булл Зальцбург. Також він є гравцем національної збірної Австрії. На Чемпіонаті Світу 2026 футболіст зіграв 4 поєдинки та віддав 1 гольову передачу.