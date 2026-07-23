Англія

Каноніри заплатили за грецького вінгера €40 млн.

Арсенал офіційно оголосив про підписання Хрістоса Цоліса. Лондонський клуб заплатив Брюгге 40 мільйонів євро за трансфер грецького вінгера.



Контракт Цоліса з Арсеналом розрахований до літа 2031 року. Найближчим часом він приєднається до нової команди та розпочне підготовку до сезону.

Минулого сезону Цоліс провів 52 матчі, в яких забив 22 голи та віддав 29 гольових передач. Завдяки своїй швидкості, дриблінгу та універсальності Цоліс став одним із лідерів Брюгге та привернув увагу низки європейських грандів. Для самого Цоліса це стане не першим досвідом виступів в англійській Прем’єр-лізі, де він спробує закріпитися в складі одного з головних претендентів на чемпіонство.