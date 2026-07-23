Челсі офіційно оголосив про підписання Гаррісона Беттоні. 18-річний атакувальний півзахисник перейшов до лондонського клубу з Вігана.

Молодий англієць вважається одним із найперспективніших футболістів своєї вікової категорії, а в Челсі розраховують на його подальший розвиток у клубній системі.

Фінансові умови угоди та термін контракту сторони не розголошують. Найближчим часом Беттоні розпочне підготовку в структурі синіх. В минулому сезоні футболіст зіграв 27 матчів та забив 4 голи в усіх турнірах. 