Лондонський клуб підписав 18-річного атакувального півзахисника з Вігана.
Беттоні, gettyimages
23 липня 2026, 14:40
Челсі офіційно оголосив про підписання Гаррісона Беттоні
. 18-річний атакувальний півзахисник перейшов
до лондонського клубу з Вігана.
Молодий англієць вважається одним із найперспективніших футболістів своєї вікової категорії, а в Челсі розраховують на його подальший розвиток у клубній системі.
Фінансові умови угоди та термін контракту сторони не розголошують. Найближчим часом Беттоні розпочне підготовку в структурі синіх. В минулому сезоні футболіст зіграв 27 матчів та забив 4 голи в усіх турнірах.