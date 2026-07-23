Англія

Голкіпер Манчестер Сіті схиляється до переходу на Елланд Роуд.

Лідс Юнайтед проводить переговори з Манчестер Сіті щодо трансферу воротаря Джеймса Траффорда. Про це повідомляє The Athletic.



За інформацією журналіста Девіда Орнштейна, 22-річний англієць схиляється до переходу саме в Лідс. Раніше повідомлялося, що інтерес до Траффорда також відновив Ньюкасл, який ще минулого літа намагався підписати воротаря до його переходу в Манчестер Сіті.



Лідс шукає нового основного голкіпера після того, як Карл Дарлоу, який завершував минулий сезон у статусі першого номера, залишив клуб на правах вільного агента та приєднався до Манчестер Юнайтед.

У минулому сезоні Траффорд зіграв у 17 матчах в усіх турнірах, пропустив 13 голів та 8 разів зміг зберегти свої ворота "сухими". Фахівці Transfermarkt оцінюють гравця у 25 мільйонів євро.