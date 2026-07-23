Україна

Талановитий вихованець київського клубу прокоментував оновлення своєї угоди з ним.

Центральний нападник Динамо Київ Матвій Пономаренко поділився враженнями від підписання нового контракту з клубом, передає офіційний сайт "біло-синіх".

Оновлений договір про співпрацю з 20-річним гравцем розраховано до кінця червня 2031 року.

"Відчуваю велику гордість, що клуб довіряє мені, запропонувавши новий контракт. Без довгих роздумів вирішив підписати угоду. Будемо рухатися далі до нових вершин.

Для мене найголовніше — допомагати команді. Клуб багато дав мені, я виріс тут. Вдячний, що клуб виявив до мене таку турботу. Старатимуся віддячувати.

Насамперед важливо бути на своєму місці, не розслаблятися, йти лише вперед, допомагати команді виходити в єврокубки та гідно грати там, вигравати трофеї.

Я вихованець Динамо і вже тривалий час перебуваю тут. Клуб довіряє мені та робить акцент на молодих гравцях. Стараюся віддячувати та допомагати команді. Пишаюся, що підписав цей контракт", — зазначив Пономаренко.

У сезоні-2025/26 Матвій із 13-ма голами в 15-ти матчах отримав звання найкращого бомбардира УПЛ, а два результативні удари та один асист у двох поєдинках допомогли Динамо Київ виграти Кубок України.