Італія

Новий директор Федерації футболу Італії підтвердив переговори з двома зірковими тренерами.

Паоло Мальдіні повертається до національної команди на посаду технічного директора

Новий директорпідтвердив, що організація зверталася дотащодо можливого призначення на посаду головного тренера збірної.За словами Мальдіні, федерація прагнула розпочати переговори з найкращими фахівцями світового рівня, щоб з’ясувати, чи готові вони очолити національну команду.Наразі жодних домовленостей із тренерами досягнуто не було, однак федерація продовжує роботу над пошуком нового наставника для збірної Італії. Нещодавно була інформація, що