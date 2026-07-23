Новий директор Федерації футболу Італії підтвердив переговори з двома зірковими тренерами.
Гвардіола та Анчелотті, gettyimages
23 липня 2026, 16:40
Новий директор Федерації футболу Італії Паоло Мальдіні
підтвердив, що організація зверталася до Карло Анчелотті
та Пепа Гвардіоли
щодо можливого призначення на посаду головного тренера збірної.
За словами Мальдіні, федерація прагнула розпочати переговори з найкращими фахівцями світового рівня, щоб з’ясувати, чи готові вони очолити національну команду.
Наразі жодних домовленостей із тренерами досягнуто не було, однак федерація продовжує роботу над пошуком нового наставника для збірної Італії. Нещодавно була інформація, що Паоло Мальдіні повертається до національної команди на посаду технічного директора