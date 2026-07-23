Франція

Форвард збірної Швейцарії зацікавив одразу кілька клубів із Англії, Італії та MLS.

Емболо опинився в епіцентрі гучного скандалу безпосередньо перед стартом чемпіонату світу. Форвард не зміг сісти на літак разом із партнерами по команді через судимість.

Нападникпривернув увагу одразу кількох клубів під час літнього трансферного вікна. Про це повідомляє журналістЗа інформацією джерела, найбільший інтерес допроявляєТакож Емболо входить до сфери інтересівта кількох клубівПовідомляється, щоготовий розглянути продаж форварда за суму близько. Наразі жоден із зацікавлених клубів не зробив офіційної пропозиції. Нагадуємо, що