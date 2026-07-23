Форвард збірної Швейцарії зацікавив одразу кілька клубів із Англії, Італії та MLS.
Емболо, gettyimages
23 липня 2026, 17:42
Нападник Монако Брель Емболо
привернув увагу одразу кількох клубів під час літнього трансферного вікна. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс
.
За інформацією джерела, найбільший інтерес до 28-річного швейцарця
проявляє Атланта Юнайтед.
Також Емболо входить до сфери інтересів Галл Сіті, Іпсвіч Таун
та кількох клубів італійської Серії A
.
Повідомляється, що Монако
готовий розглянути продаж форварда за суму близько 15 мільйонів євро
. Наразі жоден із зацікавлених клубів не зробив офіційної пропозиції. Нагадуємо, що Емболо опинився в епіцентрі гучного скандалу безпосередньо перед стартом чемпіонату світу. Форвард не зміг сісти на літак разом із партнерами по команді через судимість.