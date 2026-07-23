Нападник Монако Брель Емболо привернув увагу одразу кількох клубів під час літнього трансферного вікна. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, найбільший інтерес до 28-річного швейцарця проявляє Атланта Юнайтед. Також Емболо входить до сфери інтересів Галл Сіті, Іпсвіч Таун та кількох клубів італійської Серії A.

Повідомляється, що Монако готовий розглянути продаж форварда за суму близько 15 мільйонів євро. Наразі жоден із зацікавлених клубів не зробив офіційної пропозиції. Нагадуємо, що Емболо опинився в епіцентрі гучного скандалу безпосередньо перед стартом чемпіонату світу. Форвард не зміг сісти на літак разом із партнерами по команді через судимість. 