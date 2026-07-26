Ліверпуль зацікавлений у вінгері, але спершу спробує знизити його вартість.
Баркола, gettyimages
26 липня 2026, 16:24
ПСЖ
встановив ціну в 170 мільйонів євро
за вінгера Бредлі Баркола
, який входить до сфери інтересів Ліверпуля.
Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс
.
За інформацією журналіста, парижани формували оцінку, орієнтуючись на нещодавні дорогі трансфери Моргана Роджерса
та Елліота Андерсона
. Також у клубі враховують, що 23-річний француз
є дворазовим переможцем Ліги чемпіонів
, вдало виступив на чемпіонаті світу
та перебуває в полі зору кількох європейських грандів.
Повідомляється, що ПСЖ
готовий вислухати пропозиції щодо Баркола, однак Ліверпуль
насамперед намагатиметься домовитися про зменшення трансферної суми. У сезоні-2025/26 француз відзначився 13 голами та сімома результативними передачами у всіх турнірах.