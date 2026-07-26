ПСЖ встановив ціну в 170 мільйонів євро за вінгера Бредлі Баркола, який входить до сфери інтересів Ліверпуля. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією журналіста, парижани формували оцінку, орієнтуючись на нещодавні дорогі трансфери Моргана Роджерса та Елліота Андерсона. Також у клубі враховують, що 23-річний француз є дворазовим переможцем Ліги чемпіонів, вдало виступив на чемпіонаті світу та перебуває в полі зору кількох європейських грандів.

Повідомляється, що ПСЖ готовий вислухати пропозиції щодо Баркола, однак Ліверпуль насамперед намагатиметься домовитися про зменшення трансферної суми. У сезоні-2025/26 француз відзначився 13 голами та сімома результативними передачами у всіх турнірах. 