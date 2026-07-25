Англія

Лондонський клуб уважно стежить за ситуацією навколо контракту бразильського вінгера з мадридським Реалом.

За інформацією авторитетного видання The Athletic, лондонський Арсенал, який є чинним чемпіоном Англії, серйозно вивчає варіант із запрошенням одного з лідерів мадридського Реала Вінісіуса Жуніора. Наразі інтерес до 26-річного футболіста перебуває лише на початковому етапі, і жодних предметних переговорів між командами ще не проводилося.

Бразилець є одним із кількох кандидатів, яких каноніри розглядають для посилення своєї атакувальної лінії. Водночас керівництво лондонців позитивно оцінює перспективу такого переходу, особливо якщо ситуація з контрактом гравця залишиться незмінною.

Нинішня угода Вінісіуса з Реалом добігає кінця вже через рік. Переговори щодо її продовження поки не принесли бажаного результату, що створює додатковий тиск на керівництво мадридців.

Клуб категорично не зацікавлений у тому, щоб безкоштовно втратити одного зі своїх ключових виконавців після завершення контракту. Крім того, якщо бразилець залишиться в команді на наступний сезон, він матиме право на отримання значного бонусу за лояльність.

Минулого сезону вінгер продемонстрував результативну гру, забивши 22 м'ячі в усіх турнірах. Проте для мадридського колективу рік видався непростим – команда вдруге поспіль завершила сезон без трофеїв, посівши друге місце в Ла Лізі та відставши від Барселони на вісім очок.

Влітку Вінісіус також був одним із найпомітніших гравців у складі збірної Бразилії на Чемпіонаті світу 2026 року. Він взяв участь у всіх п'яти матчах команди, відзначившись чотирма голами. Однак шлях селесао на турнірі завершився вже на стадії 1/8 фіналу після прикрої поразки від збірної Норвегії.

Варто нагадати, що бразилець приєднався до Реала у 2018 році, перейшовши з Фламенго. Відтоді він провів за столичний клуб 375 матчів, у яких записав до свого активу 128 голів та 100 результативних передач. За час своїх виступів у столиці Іспанії вінгер здобув вражаючу кількість трофеїв.

Разом із мадридським клубом він виграв чотирнадцять престижних титулів. На внутрішній арені футболіст здобув три перемоги в чемпіонаті Іспанії, один раз став володарем Кубка Іспанії та тричі вигравав Суперкубок країни. На міжнародному рівні його здобутки включають дві перемоги в Лізі чемпіонів УЄФА, два Суперкубки УЄФА та три тріумфи на Клубному чемпіонаті світу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ліверпуль хоче безкоштовно підписати Вінісіуса у 2027 році.