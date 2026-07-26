Англія

Але сам же й створив труднощі у перемовинах.

Англійський нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд повернувся до розташування клубу на тлі продуктивної сезонної оренди в каталонській Барселоні, яка зрештою дозволила йому отримати місце в складі делегації національної збірної на чемпіонаті світу-2026.

Але "Червоні дияволи" так само не бачать майбутнього 28-річного виконавця в своєму проєкті, тож це трансферне вікно для них минає знову з метою знайти для форварда новий клуб.

Юнайтед при цьому готові йти на нестандартні кроки, одним з яких може вважатись пропозиція для італійської Роми обмінятись гравцями.

Рашфорда планують відправити в напрямку столиці Італії, тоді як у зворотній бік англійці чекають на французького півзахисника Ману Коне.

Однак зарплатні цих двох виконавців є неспівставними — 11 млн євро нетто за сезон у Рашфорда проти 3 млн євро нетто за сезон у Коне, що наразі становить найбільшу перепону подальшим перемовинам поміж клубами.