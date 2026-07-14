Англія

ПСЖ не хоче продавати французького вінгера, однак ситуація може змінитися після завершення чемпіонату світу.

Ліверпуль уважно стежить за вінгером ПСЖ Бредлі Баркола та розглядає його як одного з головних кандидатів на підсилення атаки в літнє трансферне вікно. Про це повідомив журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

Після відходу Мохамеда Салаха мерсисайдці шукають нового футболіста на фланг атаки, а 23-річний збірник Франції входить до числа пріоритетних варіантів. Баркола проводить чемпіонат світу-2026 у складі національної команди, а його майбутнє в ПСЖ поки залишається відкритим.

За інформацією джерела, паризький клуб хотів би зберегти футболіста, але розуміє, що ситуація може змінитися. Контракт Баркола спливає через два роки, а сам гравець прагне отримувати більше ігрового часу, ніж має зараз у Парижі.

Водночас переговори поки не перебувають на просунутій стадії. У ПСЖ не мають наміру відволікати футболіста трансферними питаннями під час мундіалю, тому предметний розвиток ситуації очікується вже після завершення турніру.

Зазначається, що сам Баркола може бути зацікавлений у переході до таких клубів, як Ліверпуль або Арсенал, однак потенційний трансфер вимагатиме значних фінансових витрат, адже ПСЖ оцінює свого вінгера дуже високо.