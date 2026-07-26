Англія

Черговий гол від українського хавбека у складі "чорних котів".

Сандерленд у черговому контрольному матчі в рамках підготовки до старту нового сезону поступився Ліверпулю з рахунком 2:4.

Рахунок у матчі було відкрито вже на 13 хвилині, коли голом у складі "червоних" відзначився Кіран Моррісон, а за три хвилини до цього довелося замінити Джо Гомеса через травму.

На 28-й хвилині "чорні коти" зрівняли рахунок зусиллями Енцо Ле Фе, після чого на старті другого тайму результативним ударом відзначився український півзахисник Тімур Тутєров.

Проте команда Андоні Іраоли після низки замін змогла перевернути матч на свою користь. Спочатку Домінік Собослаї зрівняв рахунок, після чого Федеріко К'єза та Льюїс Кумас забезпечили "червоним" перемогу.

Свій наступний матч Ліверпуль проведе проти Рексема – гра запланована на 30 липня, а Сандерленд зустрінеться з Лідсом наступного дня, 31 липня.