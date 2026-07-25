Англія

Лондонці ведуть переговори щодо тренера зі стандартних положень.

За повідомленнями ЗМІ, лондонський Челсі розпочав активні переговори щодо підписання Остіна Макфі — високоповажного тренера зі стандартних положень, який наразі працює в Астон Віллі.

Однак аристократам доведеться витримати серйозну конкуренцію на трансферному ринку: до 46-річного шотландського фахівця також виявляють предметний інтерес інші клуби англійської Прем'єр-ліги та заможні представники Саудівської Про-ліги.

Відомо, що в контракті тренера прописаний пункт про викуп, тому бірмінгемський клуб гарантовано отримає фінансову компенсацію у разі його переходу.

Шотландець має солідне професійне резюме. Протягом останніх п'яти років він успішно поєднував роботу на Вілла Парк з аналогічною посадою у збірній Португалії під керівництвом Роберто Мартінеса (який залишив національну команду після чемпіонату світу).

Його вплив на результати Астон Вілли підтверджується разючою статистикою: У сезоні 2023/24 бірмінгемці забили зі стандартів більше, ніж будь-яка інша команда з топ-5 ліг Європи. Наступного сезону вони стабільно втрималися в п'ятірці найкращих за цим показником. Минулого сезону за ефективністю реалізації стандартних положень команда фінішувала на одному рівні з лондонським Арсеналом.

Якщо угода відбудеться, Макфі стане одним із кількох ключових членів персоналу, які цього літа залишили Вілла Парк після надзвичайно успішного періоду під керівництвом Унаї Емері. Іспанський менеджер разом зі своїм штабом допоміг клубу виграти Лігу Європи та кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.

Новий головний тренер Челсі Хабі Алонсо має місце для новачка у своєму тренерському штабі. Попередній фахівець зі стандартів Бернардо Куева, якого лондонці придбали у Брентфорда у 2024 році за 750 тисяч фунтів стерлінгів, поступово відходить від безпосередньої роботи на полі, переходячи на посаду, що передбачає більше аналітичної діяльності.

Цікаво, що Макфі може стати не єдиним гучним переходом за маршрутом Бірмінгем — Лондон. Раніше Челсі вже оформив мегатрансфер вінгера Астон Вілли Моргана Роджерса за 117 мільйонів фунтів стерлінгів.

Паралельно клуб продовжує оптимізувати наявний склад: стало відомо, що Алехандро Гарначо перейшов до Вілли на правах оренди, яка, найімовірніше, перетвориться на повноцінний трансфер завдяки опції обов'язкового викупу.