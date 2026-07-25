Містяни випереджають Астон Віллу в боротьбі за 18-річного вінгера ПСЖ.
Мбає, gettyimages
25 липня 2026, 21:27
Манчестер Сіті
вважається головним претендентом на підписання вінгера ПСЖ Ібраїма Мбає
. Про це повідомляє Footy Insider
.
За інформацією джерела, інтерес до 18-річного французького таланта
також проявляє Астон Вілла,
однак саме команда Енцо Марески наразі має найкращі шанси виграти боротьбу за футболіста. Повідомляється, що Мбає представляє агент Жорже Мендеш
, а хороші відносини між сторонами можуть стати важливим фактором у потенційних переговорах.
Наразі офіційної пропозиції щодо трансферу ще не було, однак Манчестер Сіті продовжує активно працювати над можливим підписанням молодого вінгера. За минулий сезон футболіст провів 29 поєдинків, забив 3 голи та віддав 2 гольові передачі.