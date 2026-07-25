Манчестер Сіті вважається головним претендентом на підписання вінгера ПСЖ Ібраїма Мбає. Про це повідомляє Footy Insider.

За інформацією джерела, інтерес до 18-річного французького таланта також проявляє Астон Вілла, однак саме команда Енцо Марески наразі має найкращі шанси виграти боротьбу за футболіста. Повідомляється, що Мбає представляє агент Жорже Мендеш, а хороші відносини між сторонами можуть стати важливим фактором у потенційних переговорах.

Наразі офіційної пропозиції щодо трансферу ще не було, однак Манчестер Сіті продовжує активно працювати над можливим підписанням молодого вінгера. За минулий сезон футболіст провів 29 поєдинків, забив 3 голи та віддав 2 гольові передачі.