Англія

Англійці пропонують Ромі різні варіанти, але впевнені в трансфері.

Англійський Манчестер Юнайтед набирає оберти на трансферному ринку й наступне підписання також планує зробити в контексті центральної вісі.

Серед претендентів на перехід — французький центральний півзахисник італійської Роми Ману Коне.

25-річного виконавця спочатку пропонували обміняти на англійського нападника "Червоних дияволів" Маркуса Рашфорда, однак через неспівставність зарплат футболістів ця гілка перемовин має малі шанси на успіх.

Проте на цьому Юнайтед не зупиняється, і готує пропозицію в 50 млн євро за гравця Роми.

Італійці тим часом очікують на більший прибуток від цього продажу та оцінили гравця в 60 млн євро.

Такий запит може задовольнити аравійський Аль-Ахлі, який також цікавиться футболістом, тоді як лондонський Челсі та мадридський Атлетіко також тримають руку на пульсі подій, але при цьому мають власні невирішені кадрові питання перед здійсненням подібного підписання.