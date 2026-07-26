Англія

Англійська частина кар’єри добігає свого завершення.

Іспанський опорний півзахисник Родрі, після здобуття звання найкращого гравця чемпіонату світу-2026, опинився у вирі подій літнього трансферного вікна.

30-річний виконавець перебуває в полі зору мадридського Реала, який не надто активно намагається приховати спроби переманити футболіста ще за рік до завершення дії чинного контракту.

Такий розвиток подій загалом влаштовує іспанця, і стало відомо, що Родрі вже поставив "містян" перед фактом бажання виступати за "галактікос".

І якщо це станеться цього літа — гравець буде цілком задоволений, тоді як у іншому випадку він відмовитись від продовження контракту та перейде до мадридського клубу наступного року вільним агентом.