До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 26 липня, розпочавшись о 19:00.
Гравці Шахтаря, ФК Шахтар
26 липня 2026, 15:57
Сьогодні, 26 липня, донецький Шахтар проведе свій п'ятий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.
Суперником команди Арди Турана буде турецький Бурсаспор. Матч розпочнеться о 19:00.
Онлайн трансляція матчу Шахтар – Бурсаспор:
За підсумками минулого сезону Шахтар став чемпіоном УПЛ, тоді як Бурсаспор став чемпіоном Другої ліги Туреччини, забезпечивши собі місце у першому дивізіоні.