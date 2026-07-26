Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 26 липня, розпочавшись о 19:00.

Сьогодні, 26 липня, донецький Шахтар проведе свій п'ятий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Суперником команди Арди Турана буде турецький Бурсаспор. Матч розпочнеться о 19:00.

Онлайн трансляція матчу Шахтар – Бурсаспор:

За підсумками минулого сезону Шахтар став чемпіоном УПЛ, тоді як Бурсаспор став чемпіоном Другої ліги Туреччини, забезпечивши собі місце у першому дивізіоні.