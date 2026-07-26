Італія

Італійський фахівець може пошкодувати про свої поїздки на територію росії.

Очікуване призначення Андреа Пірло на посаду головного тренера збірної Італії опинилося під великим питанням, оскільки Італійська федерація футболу розпочала розгляд його комерційних зв'язків із російською букмекерською компанією. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Угода, здавалося, була близька до завершення, але, за інформацією джерела, президент FIGC Джованні Малаго призупинив її, взявши паузу для оцінки ситуації навколо колишнього півзахисника Мілана, Ювентуса та збірної Італії.

Предметом суперечки є роль Пірло у якості глобального посла російської букмекерської контори, яка заборонена в Італії. Рекламна робота Пірло для бренду, яка нещодавно привела його до Москви недоречно контрастує з перспективою очолити національну збірну.

Також зазначається, що деякі політичні діячі також висловили своє занепокоєння цим питанням.

Найближчим часом між Малаго та Пірло має відбутися діалог, на якому Джованні може попросити екс-футболіста розірвати контракт із букмекерською компанією або відмовитися від посади головного тренера збірної.