Англія

Гравець уже повідомив "шпор" про бажання залишити клуб.

Фіналіст чемпіонату світу-2026 аргентинський центральний захисник Крістіан Ромеро цього літа вже визначився щодо бажання залишити лондонський Тоттенгем.

На 28-річного виконавця претендують каталонська Барселона та міланський Інтер, однак "шпори" не планують відступати від вимог 50 млн євро за свого гравця, що ускладнює перемовини з цими клубами.

Окрім цього, доволі несподівано серед претендентів на аргентинця з чинним контрактом ще на три роки з’явився лондонський Арсенал.

"Каноніри" шукають заміну травмованому французу Вільяму Саліба, і серед інших розглядають гравця непримиренних суперників за Дербі Північного Лондона.

Ромеро в минулому сезоні відіграв 32 матчі, забив шість голів та віддав чотири асисти.