Гравець уже повідомив "шпор" про бажання залишити клуб.
Крістіан Ромеро, Getty Images
26 липня 2026, 12:25
Фіналіст чемпіонату світу-2026 аргентинський центральний захисник Крістіан Ромеро цього літа вже визначився щодо бажання залишити лондонський Тоттенгем.
На 28-річного виконавця претендують каталонська Барселона та міланський Інтер, однак "шпори" не планують відступати від вимог 50 млн євро за свого гравця, що ускладнює перемовини з цими клубами.
Окрім цього, доволі несподівано серед претендентів на аргентинця з чинним контрактом ще на три роки з’явився лондонський Арсенал.
"Каноніри" шукають заміну травмованому французу Вільяму Саліба, і серед інших розглядають гравця непримиренних суперників за Дербі Північного Лондона.
Ромеро в минулому сезоні відіграв 32 матчі, забив шість голів та віддав чотири асисти.