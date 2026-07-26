Англія

Ендрю Робертсон висловився про бажання попрацювати під керівництвом колишнього наставника Шахтаря Роберто Де Дзербі.

Захисник Тоттенгема Ендрю Робертсон прокоментував свій перехід до лондонського клубу, де він виступатиме під керівництвом Роберто Де Дзербі.

"Я сповнений ентузіазму, адже попереду на мене чекає новий виклик. Це було необхідно. Потім, звичайно, на мене чекало насичене літо з чемпіонатом світу тощо, але як тільки все це закінчилося, я повністю зосередився на Тоттенгемі і на тому, щоб провести хороший сезон. Отже зараз мова йде про відновлення фізичної форми, підготовку до ігор і досягнення результатів та вивчення стилю гри, який нам пропонує тренер.

Можливість працювати під керівництвом Роберто Де Дзербі – величезний стимул. Я спілкувався з ним, розмовляв телефоном. І він, і його штаб справляють враження добрих фахівців. Це була чудова розмова. Ми з ним знайомі — він знає мене як гравця, я знаю його як тренера, і нас найбільше порадувало те, що ми тепер працюватимемо разом. Де Дзербі добре відомий у світовому футболі як фантастичний тренер, і той факт, що він тут, сподіваюся, дозволить мені досягти під його керівництвом справді хороших результатів.

Коли потрапляєш у великі клуби і дивишся на все, розумієш, що на будь-якій позиції виступати непросто. Клуб, тренер, люди зверху намагаються створити команду, де є конкуренція на кожній позиції. Ти не залишишся на вершині і не гратимеш, якщо не готовий боротися за місце у складі, якщо не готовий боротися за нього, і це стосується всіх. Якщо прийдуть нові гравці, то кожному доведеться боротися за своє місце. Для мене це те, чого я звик за останні дев'ять років. Якість гравців у цій команді дуже хороша. Ми сповнені рішучості не допустити провалу останніх сезонів. Поки всі працюють в одному напрямку, всі змагаються, я думаю, у нас є команда, яка може піднятися набагато вище, ніж раніше", — наводить слова Робертсона прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Арсенал несподівано опинився серед претендентів на захисника Тоттенгема.