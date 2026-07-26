Англія
26 липня 2026, 17:00
Манчестер Юнайтед може зробити ставку на Воткінса
Перехід форварда Астон Вілли стане можливим у разі відходу Зіркзе.
Воткінс, gettyimages
26 липня 2026, 17:00
Манчестер Юнайтед готовий розпочати роботу над трансфером Оллі Воткінса, якщо цього літа команду залишить Джошуа Зіркзе. Про це повідомляє The Sun Football.
За інформацією джерела, 30-річний нападник збірної Англії став одним із головних кандидатів на підсилення атаки червоних дияволів у разі кадрових змін у лінії нападу. Повідомляється, що Астон Вілла готова розглянути пропозиції в районі 40 мільйонів фунтів стерлінгів за свого форварда.
Наразі офіційної пропозиції ще не було, однак у Манчестер Юнайтед уважно стежать за ситуацією навколо Воткінса. В минулому сезоні футболіст зіграв 55 матчів, забив 21 гол та віддав 5 результативних передач.