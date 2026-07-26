Англія

Манчестер Юнайтед може зробити ставку на Воткінса

Перехід форварда Астон Вілли стане можливим у разі відходу Зіркзе.

Воткінс, gettyimages

Манчестер Юнайтед готовий розпочати роботу над трансфером Оллі Воткінса, якщо цього літа команду залишить Джошуа Зіркзе. Про це повідомляє The Sun Football.



За інформацією джерела, 30-річний нападник збірної Англії став одним із головних кандидатів на підсилення атаки червоних дияволів у разі кадрових змін у лінії нападу. Повідомляється, що Астон Вілла готова розглянути пропозиції в районі 40 мільйонів фунтів стерлінгів за свого форварда.



Наразі офіційної пропозиції ще не було, однак у Манчестер Юнайтед уважно стежать за ситуацією навколо Воткінса. В минулому сезоні футболіст зіграв 55 матчів, забив 21 гол та віддав 5 результативних передач.