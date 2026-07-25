Унаї Емері визначив нападника Челсі головною ціллю на літнє трансферне вікно.
Джексон, gettyimages
25 липня 2026, 21:49
Астон Вілла готова зробити Ніколаса Джексона
найдорожчим придбанням в історії клубу. Про це повідомляє TEAMtalk
.
За інформацією джерела, головний тренер бірмінгемців Унаї Емері
вважає 25-річного форварда Челсі
своїм пріоритетним варіантом для посилення атаки цього літа.
Повідомляється, що Астон Вілла
готова побити власний трансферний рекорд, перевершивши 51,2 мільйона фунтів
, які клуб заплатив за Йохана Манзамбі
. Джексон захищає кольори Челсі з літа 2023 року. За цей час сенегалець узяв участь у 81 поєдинку в усіх турнірах, відзначившись 30 забитими м'ячами та 12 результативними передачами.