Астон Вілла готова зробити Ніколаса Джексона найдорожчим придбанням в історії клубу. Про це повідомляє TEAMtalk.

За інформацією джерела, головний тренер бірмінгемців Унаї Емері вважає 25-річного форварда Челсі своїм пріоритетним варіантом для посилення атаки цього літа.

Повідомляється, що Астон Вілла готова побити власний трансферний рекорд, перевершивши 51,2 мільйона фунтів, які клуб заплатив за Йохана МанзамбіДжексон захищає кольори Челсі з літа 2023 року. За цей час сенегалець узяв участь у 81 поєдинку в усіх турнірах, відзначившись 30 забитими м'ячами та 12 результативними передачами. 