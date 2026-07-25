Англія

Унаї Емері визначив нападника Челсі головною ціллю на літнє трансферне вікно.

Джексон захищає кольори Челсі з літа 2023 року. За цей час сенегалець узяв участь у 81 поєдинку в усіх турнірах, відзначившись 30 забитими м'ячами та 12 результативними передачами.