Клуб усе ще шукає вінгера.
Раян Вітор, Getty Images
26 липня 2026, 13:50
Англійський Ліверпуль на цьогорічному літньому трансферному ринку шукає для себе нову зірку на фланги атаки.
І оскільки перемовини щодо Яна Діоманде з німецького РБ Лейпциг чи Бредлі Баркола із французького Парі Сен-Жермен наразі не просуваються, клуб почав розглядати інші варіанти.
Серед них — добре знайомий новому головному тренеру "червоних" бразилець Раян Вітор, якого Андоні Іраола запросив до Борнмута на початку цього року.
"Вишні" тоді виклали за 19-річного гравця 28,5 млн євро, але він одразу гарно адаптувався в АПЛ, після чого поїхав із національною збірною на чемпіонат світу-2026.
Перспективи Раяну малюють шалені, тож звідси й цінник — Борнмут буде говорити з потенційними покупцями про суми від 150 млн євро.
На рахунку бразильця в складі Борнмута п’ять голів та два асисти за 15 матчів.