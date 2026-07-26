Англія

Клуб усе ще шукає вінгера.

Англійський Ліверпуль на цьогорічному літньому трансферному ринку шукає для себе нову зірку на фланги атаки.

І оскільки перемовини щодо Яна Діоманде з німецького РБ Лейпциг чи Бредлі Баркола із французького Парі Сен-Жермен наразі не просуваються, клуб почав розглядати інші варіанти.

Серед них — добре знайомий новому головному тренеру "червоних" бразилець Раян Вітор, якого Андоні Іраола запросив до Борнмута на початку цього року.

"Вишні" тоді виклали за 19-річного гравця 28,5 млн євро, але він одразу гарно адаптувався в АПЛ, після чого поїхав із національною збірною на чемпіонат світу-2026.

Перспективи Раяну малюють шалені, тож звідси й цінник — Борнмут буде говорити з потенційними покупцями про суми від 150 млн євро.

На рахунку бразильця в складі Борнмута п’ять голів та два асисти за 15 матчів.