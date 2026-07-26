Англія

До юнака дуже багато уваги від англійських клубів.

Іспанський опорний півзахисник Марк Берналь за два сезони роботи в стані основної команди каталонської Барселони помітно спрогресував і наближається до місця в стартовому складі.

І хоча 19-річний юнак за три роки до завершення чинного контракту з "блаугранас" дав зрозуміти, що не планує залишати клуб цього літа, але інтерес до нього на трансферному ринку присутній.

Зокрема, активними є представники англійської Прем’єр-ліги в особі лондонських Челсі та Арсеналу, а також Манчестер Сіті.

Останні навіть розглядають футболіста, як опцію на випадок, якщо трансфер Родрі до мадридського Реалу таки відбудеться цього літа, а французький Лілль не вдасться дотиснути до продажу марокканця Аюба Буадді.

Утім, простими не будуть потенційні перемовини й із Барселоною — у контракті Берналя зазначені відсутні в 500 млн євро.

У минулому сезоні Марк провів 33 матчі (1313 хвилин), забив п’ять голів та віддав один асист.