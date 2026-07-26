Україна

Талановитий форвард уклав чотирирічну угоду з "левами".

Львівські Карпати на своєму офіційному сайті оголосили про продовження контракту з молодим нападником Олександром Дєдовим.

Нова угода з 18-річним українцем розрахована до літа 2030 року.

Дєдов є вихованцем "левів". Він готувався до нового сезону у складі основної команди — на його рахунку три забиті м'ячі у контрольних матчах.

Торік у травні Дєдов дебютував за "левів" в УПЛ у матчі проти Вереса (2:0). За команду U-19 він відіграв 29 ігор, забив вісім голів та віддав шість асистів.

Раніше повідомлялося, що Карпати посилилися Кардозу.