U-21

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию матча молодежной сборной Украины на турнире Antalya Cup 2021.

В понедельник, 29 марта, молодежная сборная Украины проведет третий и заключительный матч на турнире в Турции — сообщает официальный сайт УАФ.

Соперником команды Руслана Ротаня станет молодежная сборная Словакии, занимающая после двух матчей второе место (4 очка). На первой позиции — молодежная сборная Болгарии (6 очков).

Украинская команда, проигравшая сверстникам из Болгарии (1:2) и сыгравшая вничью с Узбекистаном (U-23) (1:1), занимает пятую строчку в турнирной таблице (1 очко).

Согласно регламенту соревнований, каждый из шести участников проведет по три матча.

Этим турниром молодежная сборная Украины начала подготовку к отбору Евро-2023, в котором стартует матчем против сверстников из Сербии 3 сентября.

Следить за событиями поединка молодежных сборных Украины и Словакии вы сможете по видео онлайн-трансляции, которая начнется 29 марта в 18:00 по киевскому времени.

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