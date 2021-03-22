U-21

Подопечные Руслана Ротаня проведут три поединка.

Молодежная сборная Украины отправилась на учебно-тренировочный сбор в Анталию, где примет участие в международном турнире Antalya Cup, сообщает пресс-служба УАФ.

В рамках турнира в Турции подопечные Руслана Ротаня сыграют три поединка. Соперниками нашей команды будут Болгария, Узбекистан и Словакия.

Также отмечается, что в составе сборной произошло одно изменение. Вместо травмированного полузащитника Десны Богдана Билошевского на сборы отправился хавбек львовского Руха Остап Притула.

Расписание турнира Antalya Cup:

24 марта

Северная Македония – Казахстан (16.00 по киевскому времени)

Украина – Болгария (16.00)

25 марта

Узбекистан – Словакия (16.00)

26 марта

Болгария – Казахстан (16.00)

27 марта

Словакия – Северная Македония (16.00)

Украина – Узбекистан (16.00)

29 марта

Узбекистан – Казахстан (16.00)

Северная Македония – Болгария (17.30)

Украина – Словакия (18.00)

Этим турниром молодежная сборная Украины начнет подготовку к отборочным матчам Евро-2023, который для "сине-желтых" начнется 3 сентября выездным матчем против Сербии.

Отметим, что сегодня основная сборная Украины провела первую тренировку в 2021 году.