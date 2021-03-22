Подопечные Руслана Ротаня проведут три поединка.
Игроки молодежной сборной Украины, УАФ
22 марта 2021, 23:30
Молодежная сборная Украины отправилась на учебно-тренировочный сбор в Анталию, где примет участие в международном турнире Antalya Cup, сообщает пресс-служба УАФ.
В рамках турнира в Турции подопечные Руслана Ротаня сыграют три поединка. Соперниками нашей команды будут Болгария, Узбекистан и Словакия.
Также отмечается, что в составе сборной произошло одно изменение. Вместо травмированного полузащитника Десны Богдана Билошевского на сборы отправился хавбек львовского Руха Остап Притула.
Расписание турнира Antalya Cup:
24 марта
Северная Македония – Казахстан (16.00 по киевскому времени)
Украина – Болгария (16.00)
25 марта
Узбекистан – Словакия (16.00)
26 марта
Болгария – Казахстан (16.00)
27 марта
Словакия – Северная Македония (16.00)
Украина – Узбекистан (16.00)
29 марта
Узбекистан – Казахстан (16.00)
Северная Македония – Болгария (17.30)
Украина – Словакия (18.00)
Этим турниром молодежная сборная Украины начнет подготовку к отборочным матчам Евро-2023, который для "сине-желтых" начнется 3 сентября выездным матчем против Сербии.
Отметим, что сегодня основная сборная Украины провела первую тренировку в 2021 году.